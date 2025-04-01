Игры и спортивные занятия проведут в парках Лосино-Петровского на этой неделе

В парках Лосино-Петровский горожан и гостей округа ждут спортивные и развлекательные мероприятия. Организаторы подготовили кинопоказ, танцевальные зарядки, занятия по скандинавской ходьбе и многое другое.

Жители старшего возраста в парке Лосино-Петровского 2 апреля в 10:15 посетят тренировку по скандинавской ходьбе в рамках проекта «Активное долголетие». В Свердловском парке в 18:00 любителей веселого и полезного отдыха приглашают на танцевальную зарядку, в 18:30 творческие жители округа соберутся на мастер-класс.

В четверг, 3 апреля, в 17:00 горожан приглашают на семейный кинопоказ.

В последний рабочий день недели в 17:30 пройдет танцевальная зарядка, в 18:00 всех желающих ждет мастер-класс по актерскому мастерству, а в 18:20 горожане соберутся поиграть в настольные игры.

«Городошный биатлон» состоится 5 апреля в 10:00 в Свердловском парке. Участников ждут состязания по по городошному спорту с элементами эстафетного бега, зажигательная тренировка по зумбе от фитнес-клуба Fizo, увлекательный квест и другие мероприятия. В 13:30 готей парка приглашают на танцевальную зарядку.

Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+