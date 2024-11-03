Игры и музыкальные мероприятия пройдут в парке Одинцовского округа в ноябре

Парк «Захарово» в Одинцовском городском округе приглашает жителей и гостей Подмосковья на развлекательные мероприятия в ноябре. Для детей и взрослых здесь подготовили веселые игры, познавательные занятия и музыкальные программы.

В понедельник, 4 ноября, гости парка «Захарово» посетят познавательную программу Театра сказок «История национального костюма». В то же время пройдет ярмарка на поляне сказок, а также народные игры и забавы.

В субботу, 9 ноября в 12:00, состоится встреча с писателем Иваном Пшеничниковым, а уже через час для юных посетителей пройдет развлекательная караоке-программа «Споемте, друзья!».

Образовательное занятие «Дворянское воспитание и образование детей в XVIII–XIX веках» и развлекательно-познавательное мероприятие «Игры пушкинской поры» проведут в парке «Захарово» в воскресенье, 10 ноября.

Все развлечения доступны для посетителей старше шести лет. Вход в большинстве случаев свободный.

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