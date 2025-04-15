Игры и мастер-классы в честь Пасхи пройдут в парках Богородского округа

Страстная неделя с 14 по 19 апреля в парках Богородского округа пройдет с глубоким уважением к православным традициям. К Пасхе организаторы подготовили для жителей и гостей муниципалитета подвижные игры, спортивные тренировки, творческие мастер-классы и многое другое.

Христианский праздник отметят в Центральном, Глуховском парках, а также в парке «Липовая аллея». Воскресный день будет наполнен Пасхальной радостью. Тематическая игровая программа с одноименным названием, а также игры с мячом пройдут в Центральном парке с 12:00.

Глуховский и парк «Липовая аллея» с 12:00 приглашают юных гостей на Пасхальные игровые программы, спортивные разминки и творческие мастер-классы по созданию православных подарков и декора. Также в 11:00 в парке «Липовая аллея» пройдут занятия по нейрофитнесу.

В среду в камерном зале Центрального парка в 17:00 продолжатся занятия по изучению основ живописи и классической скульптуры. В четверг в 17:00 в павильоне Центрального парка пройдут тренировки по основам спортивно-бального танца в рамках любительского объединения «Танцы Голд».

Пятница — день занятий северной ходьбой, которые состоятся в 11:00 в Глуховском и в 13:00 в Центральном парке. Суббота начнется с легкоатлетического забега с Всероссийским движением «5 верст» в Центральном парке в 08:30. Также в этот день там можно будет посетить экскурсию «История Подмосковных парков».