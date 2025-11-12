Игры и мастер-классы пройдут в парке Солнечногорска с 14 по 16 ноября

С 14 по 16 ноября в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска и на набережной «Выстрел» пройдет серия бесплатных событий для всех желающих. Для горожан и гостей округа организаторы подготовили насыщенную программу, объединяющую творческие мастер-классы, занимательные игры и спортивные активности.

Гости смогут присоединиться к мастер-классам под названиями «Осенние краски» и «Осеннее творчество», а также к утренней зарядке, спортивной тренировке, скандинавской ходьбе и забегу «5 верст». Специально для ребят разных возрастов предусмотрены увлекательные настольные игры, в числе которых популярная игра «Мемо».

«Свежий воздух и тонкий аромат опавшей листвы создают неповторимую атмосферу уюта и спокойствия. Это время, когда каждая прогулка становится праздником, а впечатления — яркими и незабываемыми. И именно поэтому парки Солнечногорска подготовили для всех жителей и гостей города особенную программу, полную сюрпризов и радости!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Получить актуальное расписание событий, а также ознакомиться с последними новостями и изменениями можно на информационных афишах в парке, в официальном Telegram-канале и на сайте. Возрастное ограничение: 0+.