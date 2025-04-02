Игры и мастер-классы пройдут в парке Солнечногорска на этой неделе

В первую неделю апреля в городском парке культуры и отдыха проведут бесплатные мастер-классы, спортивные и игровые программы для всех желающих. Мероприятия организуют благодаря губернаторскому проекту «Весна в парках Подмосковья».

Гости всех возрастов найдут развлечения по душе. Для детей подготовили игры и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Любителей активного отдыха ожидает забег ParkRun. Ну, а те, кто посетит парк всей семьей, смогут сделать зарядку с профессионалами, послушать лекцию «Юная героиня Лида Матвеева» и пройти викторину «Герои страны».

«Мы предлагаем жителям и гостям муниципалитета возможность весело и с пользой провести время в парке. Я уверена, что наши мастер-классы, спортивные и игровые программы подарят много положительных эмоций и каждый, независимо от возраста, сможет найти что-то особенное для себя», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и других новостях можно на афишах парка, в телеграм-канале и на сайте учреждения.