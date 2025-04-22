Игры и мастер-классы пройдут в парке Солнечногорска на этой неделе

Городской парк Солнечногорска опубликовал афишу мероприятий. С 23 по 27 апреля все желающие смогут посетить разнообразные мастер-классы и активности.

Для юных гостей парка подготовили творческие мастер-классы, игровые программы, лекцию и викторину «PRO безопасность». Любители активного досуга могут присоединиться к забегу «Пять верст» на набережной «Выстрел» или к зарядке для всей семьи.

«В честь Дня памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей, состоится лекция о безопасности, которую рекомендую послушать и взрослым, и детям. Также погода позволяет организовывать больше мероприятий на свежем воздухе, чтобы жители могли провести время с семьей и друзьями», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мероприятия проходят в рамках губернаторского проекта «Весна в парках Подмосковья». Вход свободный.

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка, в телеграм-канале «Парки Солнечногорья» и на сайте «Парки Подмосковья»