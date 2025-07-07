Игры и мастер-классы пройдут в парке культуры и отдыха в Раменском

Парк культуры и отдыха города Раменское подготовил серию летних мероприятий на свежем воздухе. Организаторы приглашают жителей и гостей города на спортивные игры и эстафеты, творческие мастер-классы, занятия по танцам, а также вечерние кинопоказы под открытым небом, которые пройдут с 8 по 13 июля.

Спортивную игровую программу проведут на детской велотрассе во вторник с 17:45 до 18:30. А тех, кто захочет заняться креативом, в это же время будут ждать в творческой мастерской на мастер-классе «Мастерим своими руками».

Веселые старты для детей запланировали на площади Лира в пятницу. Начало — в 16:30. Сразу после этого там же пройдут: подвижные игры, творческий мастер-класс. Вечерний кинопоказ стартует в 21:40.

Клуб «Активное долголетие» в субботу в 8:30 проведет танцевальное занятие. С 10:00 до 11:00 на исторической аллее студия «Капилина» даст мастер-класс по гавайским танцам. Днем на площади Лира состоятся спортивные эстафеты для детей, а также ретро-танцы. Вечером — традиционный кинопоказ.

Воскресенье подарит посетителям занятие по йоге на поляне у амфитеатра в 10:00, подвижные игры для детей на площади Лира в 14:00 и творческий мастер-класс в 16:45.