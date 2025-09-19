Игры и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска с 22 по 28 сентября

Фото: Медиасток.рф

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на мероприятия, которые пройдут с 22 по 28 сентября. Так, в парке усадьбы Кривякино для детей от шести лет будут организованы познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровые программы на главной площади для всех желающих.

Попрактиковаться в современном мечевом бое можно будет на шахматной площадке, а занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта. Для участников «Активного долголетия 55+» пройдут занятия по северной ходьбе.

Жителей и гостей округа ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы (6+): «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие.

Также для посетителей парка подготовлены специальные осенние маршруты, посвященные Всемирному дню туризма.

На экскурсии и маршруты можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей. В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка» (0+) и поучаствовать в спортивной программе.

Для всех желающих в этот день будет организован выездной читальный зал «Аллея читающих людей». В четверг состоится мастер-класс, а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут потанцевать на вечере «Ретро-танцы».

Напомним, что мероприятия могут быть отменены и перенесены из-за погодных условий. Следите за афишей.

