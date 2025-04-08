Игры и мастер-классы пройдут в парках в Балашихе до конца недели

С весной приходят новые возможности для активного отдыха и культурного досуга, в парках Балашихи с 8 апреля стартуют развлекательные программы. Посетителей ждут спортивные тренировки, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и зажигательные концерты.

В среду и четверг, 9 и 10 апреля, в 14:00 в парке «Пехорка» для участников клуба «Активное долголетие» состоятся занятия по скандинавской ходьбе. В тот же день, 10 апреля, посетителей ждет интерактивная интеллектуальная программа, танцевальный мастер-класс и лекторий, которые начнутся в 16:00.

Не останется в стороне и Пестовский парк: в воскресенье там пройдет культурная программа с лекторием, интеллектуальными играми и концертом, начало в 11:00.

Для любителей спорта парк «Пехорка» предлагает занятия на свежем воздухе. В понедельник и пятницу всех желающих приглашают на дыхательную гимнастику в 11:30, а во вторник, среду и четверг — на занятия по общей физподготовке в 16:00.

Детская программа состоится во вторник в 13:00 в Ольгинском лесопарке. Юные посетители смогут поучаствовать в активных и интеллектуальных играх.

В парке на Солнечной в четверг в 11:00 пройдет весенняя программа, включающая интеллектуальные викторины, танцевальный мастер-класс и лекторий.