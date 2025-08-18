Игры и мастер-классы пройдут в парках Серпухова на этой неделе

В парках городского округа Серпухов с 18 по 24 августа запланировали 26 регулярных мероприятий. Взрослых и детей приглашают на творческие мастер-классы, спортивные тренировки, настольные игры, познавательные викторины и многое другое.

В парках регулярно проходят мастер-классы от фаер-клуба «Феникс», тренировки от цирковой студии «Флик-Фляк», уроки исторического фехтования, танцевальные тренировки «Бачата», занятия по функциональной йоге, гибкой силе и танцы.

Игровые программы, интеллектуальные викторины, настольные игры, творческие встречи, а также мастер-класс по созданию мыльных пузырей организуют в пятницу, субботу и в воскресенье.

В парке имени Олега Степанова 19 августа в 11:30 всех любителей активного отдыха ждут на утреннюю разминку. В 12:00 пройдет прием нормативов «ГТО», а в 12:30 посетители увидят показательное выступление воспитанников спортивных школ.

В пятницу, 22 августа, в парке имени Олега Степанова и в Принарском парке состоится общеобластное мероприятие «Моей родины триколор». Гостей приглашают на мастер-классы по созданию символа России, на фотовыставки, квиз, кинопоказ патриотического фильма, выступление духового оркестра и поэтические чтения. Все желающие смогут сделать снимки на память в тематической фотозоне.

Принарский парк ждет жителей и гостей Серпухова в воскресенье, 24 августа, на мероприятиях, посвященных Дню народной игрушки. В 17:00 пройдет лекторий-выставка «Русская народная игрушка», а в 17:30 — творческие встречи «Дымковская игрушка». Любители мастерить поделки своими руками соберутся в 18:10 на занятии по созданию тряпичной куклы «Мотанка».