Игры и мастер-классы пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе

В парках городского округа Лосино-Петровский на текущей неделе пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Гостей и жителей муниципалитета ждут игры, забеги, мастер-классы, викторины и многое другое.

В Свердловском парке 30 сентября в 17:00 пройдет спортивный забег. А в среду, 1 октября, в 16:20 посетителей ждут на спортивную программу. В этот же день в 16:40 проведут тематическую викторину, а в 17:00 состоится концерт, посвященный Дню пожилого человека.

В Лосино-Петровском парке 3 октября в 17:00 все желающие примут участие в спортивно-игровой программе. Она также пройдет в субботу, 4 октября, в 16:30 и в 16:50. В 17:10 гостей ждут настольные игры.

В Свердловском парке 4 октября состоится мероприятие «Парки. Осень. Заряжай». Для посетителей будет работать тематическая фотозона. Все желающие смогут посетить фотопрогулку по парку, парковый квест, квиз, творческий мастер-класс по изобразительному искусству, танцевальный флешмоб и открытый микрофон. Юных жителей округа ждет игровая программа.

В Лосино-Петровском парке в воскресенье, 5 октября, в 10:00 начнется мероприятие «Шаг за шагом», посвященное Всероссийскому дню ходьбы. Массовую разминку проведут в 10:00, в 10:20 пройдет масс-старт пешего маршрута, а в 10:40 — экспресс-школа северной ходьбы.

Вход на мероприятия для всех желающих свободный. Возрастное ограничение: 0+