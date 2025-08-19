Игры и мастер-классы пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе

Парки городского округа Лосино-Петровский приглашают жителей и гостей муниципалитета присоединиться к развлекательным программам, которые пройдут на этой неделе. Для посетителей проведут мастер-классы, игры, викторины, спортивные занятия и многое другое.

В Лосино-Петровском парке 18 августа в 16:00 проведут игровую программу, в 16:30 — мастер-класс по спортивно-бальным танцам, а в 17:00 — настольные игры. Во вторник, 19 августа, в Свердловском парке пройдет тематическое мероприятие, посвященное Яблочному Спасу. Всех желающих приглашают на игровую программу «Веселые яблочки» в 17:00, а в 17:30 на спортивно-игровую программу «Яблочная эстафета». Любители творчества соберутся в 18:00 на мастер-классе «Яблочко румяное».

В среду, 20 августа, в 18:00 в Свердловском парке пройдет авторская танцевальная программа хореографа Яны Ролдугиной. А на следующий день гостей ждут на тематическом мероприятии ко Дню российского флага. В 17:00 состоится игровая программа «Вместе целая страна!», в 17:30 поклонники спорта поучаствуют в эстафете «Под флагом России», а в 18:00 — в творческом мастер-классе «Мы рисуем триколор».

Свердловский парк представит гостям праздничную программу «Моей Родины триколор» 22 августа в 16:00. Участников ожидает шествие с флагом, викторина, патриотическая акция, поэтическая площадка и аквагрим. В программе также: творческий мастер-класс, флешмоб, праздничный концерт и показ патриотического фильма «Матч».

Анимационная программа начнется в Лосино-Петровском парке 23 августа в 14:00. Мастер-класс по спортивно-бальным танцам пройдет в 14:30. А в 15:00 всех ждут на настольные игры. Вечером этого же дня Лосино-Петровский парк присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной ко Дню российского кино. Жителей и гостей округа приглашают на кинопоказ трех отечественных фильмов: в 20:00 — «Волшебник Изумрудного города», в 22:00 — «Пророк. История Александра Пушкина», в 00:30 — «Группа крови».

Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+