Игры и мастер-классы пройдут в парках Лобни с 7 по 13 июля

Фото: Мини-поезд «Иволга» МЦД в парке культуры и отдыха в Лобне / Медиасток.рф

В парках Лобни для жителей и гостей округа всех возрастов подготовили разнообразные развлекательные и спортивные мероприятия. С 7 по 13 июля все желающие поучаствуют в мастер-классах и играх, посетят тренировки по самбо и йоге.

В Центральном парке культуры и отдыха 10, 11 и 12 июля пройдут творческие мастер-классы и настольные игры. Елена Александрова проведет очередное занятие по скандинавской ходьбе. Любители спорта могут также присоединиться к тренировкам по самбо, йоге и поучаствовать в забеге «5 Верст». Поклонников танцев в возрасте от 50 лет и старше ждут на ретро-дискотеке «Молоды душою».

А на 12 июля запланировали масштабную развлекательную программу. С 12:00 до 13:00 зрители увидят выступление ансамбля народной песни «Тынды-Рынды», с 13:30 до 14:00 вокальные произведения исполнит женская академическая хоровая капелла «Элегия», а с 14:00 до 16:00 праздничные мероприятия проведут сотрудники Центральной библиотеки.

Викторина, мастер-класс, квест «Мафия» и детская дискотека пройдут в парке «Киово» с 11 по 13 июля. Также гостей приглашают на занятие по хатха-йоге.

Лобненский лесопарк с 8 по 11 июля ждет жителей и гостей округа на настольные игры, мастер-класс, физкульт-минутку. Помимо этого, все желающие поиграют в настольный теннис, а любители собак посетят занятия с кинологом по бытовому послушанию.

«Веселые старты», квест, физкульт-минутка, анимационная программа и викторины пройдут в парке «Река времени» 8 и 9 июля.

Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 6+