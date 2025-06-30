Игры и мастер-классы пройдут в парках Лобни с 30 июня по 6 июля

В парках Лобни на предстоящую неделю запланировали развлекательные и спортивные мероприятия. Жителей и гостей округа ждут творческие мастер-классы, подвижные игры, спортивные тренировки и многое другое.

В Центральном парке культуры и отдыха с 3 по 6 июля проведут мастер-классы и настольные игры, занятия по скандинавской ходьбе с Еленой Александровой, тренировки по самбо, йоге. Любителей активного отдыха также ждет забег «5 верст». Для юных жителей Воскресенска организуют детскую дискотеку, а всех тех, кто старше 50 лет приглашают на ретро-дискотеку «Молоды душою».

Для гостей парка «Киово» 4 июля пройдут викторина, мастер-класс, физкульт-минутка, квест «Мафия» и детская дискотека. Любители спорта 6 июля соберутся на занятии по хатха-йоге.

Лобненский лесопарк с 1 по 5 июля приглашает жителей и гостей округа поиграть в настольные игры и теннис, посетить мастер-класс и физкульт-минутку. Хозяева четвероногих друзей смогут побывать на занятии с кинологом.

В парке «Река времени» 1 и 2 июля проведут «Веселые старты», квест и физкульт-минутку. Помимо этого, гостей ждет анимационная программа и викторины.

Принять участие в активностях могут все желающие. Возрастное ограничение: 6+