Игры и мастер-классы пройдут в парках Лобни на этой неделе

На предстоящей неделе, с 6 по 12 октября, в парках городского округа Лобня пройдут развлекательные и спортивные мероприятия. Гостей ждут творческие занятия, настольные игры, тренировки, забеги и многое другое.

В Центральном парке культуры и отдыха с 9 по 12 октября пройдут занятия по скандинавской ходьбе, тренировки по брейку, веселые старты и традиционный забег «5 верст». Жителей и гостей округа приглашают также на творческие мастер-классы и настольные игры. Все желающие смогут посетить зажигательную детскую и ретро-дискотеки.

Мастер-классы и настольные игры пройдут с 10 по 12 октября и в парке «Киово».

Лобненский лесопарк приглашает гостей с 7 по 11 октября посмотреть мультфильмы, поиграть в настольные игры, в шашки и попробовать свои силы на мастер-классе. Там также пройдет занятие с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке собак.

Для посетителей парка «Река времени» с 8 по 29 октября проведут «Веселые старты», квест, физкульт-минутку и викторину.

Вход для всех свободный. Возрастное ограничение 0+