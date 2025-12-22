Игры и мастер-классы пройдут в парках Лобни на этой неделе

В парках городского округа Лобня запланировали различные развлекательные и спортивные мероприятия для взрослых и детей. С 22 по 28 декабря жителей и гостей муниципалитета ждут спортивные занятия и тренировки, творческие мастер-классы, подвижные игры.

Каждый день в Центральном парке культуры и отдыха работает каток. Посетители могут покататься на коньках или поиграть в хоккей. Сеансы проходят с 11:30 до 12:30, с 13:00 до 14:30, с 16:30 до 18:00, с 18:30 до 20:00, с 20:30 до 22:00. Для любителей хоккея доступны интервалы с 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 16:00.

Там же с 24 по 27 декабря для поклонников творчества состоится мастер-класс по вязанию и занятие по хоровому пению. Любителей активного отдыха ждут ретро-дискотеки, занятия по акробатике, тренировки по скандинавской ходьбе и забег «5 верст». Все желающие смогут поиграть в настольные игры.

В парке «Киово» с 26 по 28 декабря гости приятно проведут досуг на мастер-классах, во время уличных и настольных игр.

Курс военной истории «От древности до наших дней» и мастер-класс «Новогодний комплимент» пройдут в Лобненском лесопарке в субботу, 27 декабря. Самых активных посетителей ждут на тренировке по брейку. Хозяева четвероногих присоединятся к занятию с кинологом по бытовому послушанию собак.

Гостей парка «Река времени» в выходные, 27 и 28 декабря, приглашают на веселые старты, детскую дискотеку, физкульт-минутку и викторину.