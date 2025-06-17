Игры и мастер-классы пройдут в парках Дмитровского округа 21 и 22 июня
Жители и гости Дмитровского округа 21 и 22 июня смогут провести насыщенные и яркие выходные в парках города и Яхромы. Организаторы подготовили разнообразные развлечения для всей семьи — от теплых ретро-встреч до активных спортивных игр и творческих мастер-классов.
Так, 21 июня с 11:00 до 22:00 парк «Сосновый бор» приглашает на праздник «Ретро истории». На один день территория парка превратится в машину времени, которая перенесет гостей в атмосферу 70–80-х годов. В программе — живые выступления артистов с хитами тех лет, игры на свежем воздухе: классики, резиночки, лапта. Для желающих пройдут мастер-классы по каллиграфии с использованием пера и туши, а также аквагрим в ретро-стиле. Все желающие смогут бесплатно угоститься сладкой ватой и вечером посмотреть кино под открытым небом.
«Этот день — повод вспомнить, как мы радовались простым вещам, — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин. — Приводите детей, покажите им, во что играли вы, и вместе окунитесь в атмосферу добрых воспоминаний. Все активности бесплатные, главное — желание весело провести время».
Парк имени Лямина в Яхроме подготовил двухдневную программу для любителей спорта и творчества. 21 июня здесь пройдут спортивные эстафеты, волейбол, настольный теннис, а также творческие мастер-классы «Краски лета» и «Сделано в парке». 22 июня запланирована семейная программа «Играем — не скучаем!» с конкурсами, играми и творческими занятиями для детей.
Все мероприятия рассчитаны на посетителей всех возрастов.