Игры и мастер-классы пройдут в городском парке в Солнечногорске на этой неделе

Специалисты городского парка в Солнечногорске опубликовали программу мероприятий на неделю. С 26 февраля по 2 марта всех желающих ждут игровые программы, мастер-классы и много другое.

Для детей проведут множество увлекательных мероприятий: занятия по шахматам, творческий мастер-класс «Весенние коты», игровая программа «Весну звали» и мастер-класс по созданию топпера «Солнышко». Семьи примут участие в зарядке «Встречаем весну», насладятся игровой программой «Сказочная масленица» и отправятся на экскурсию «Знакомство с парком». Кроме того, проведут традиционный забег ParkRun.

«Началась масленичная неделя. Погода дарит нам много солнечных дней — это отличная возможность всей семьей весело проводить зиму. Мы подготовили разнообразные мероприятия, чтобы каждый смог найти что-то интересное и новое для себя и своих детей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мероприятия в городском парке Солнечногорска проходят еженедельно благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка и в Telegram-канале.