Игры и мастер-классы пройдут в городском парке Солнечногорска на этой неделе

Специалисты городского парка в Солнечногорске опубликовали программу мероприятий на неделю. С 11 по 16 марта всех желающих ждут игровые программы, мастер-классы и многое другое.

Для детей проведут множество увлекательных мероприятий: игровые программы «Весенние игры» и «Кто первый?», занятие по шахматам и творческие мастер-классы. Всей семьей можно присоединиться к зарядке или посетить экскурсию «Знакомство с парком». Кроме того, состоитс традиционный забег ParkRun.

«Мы рады предложить жителям Солнечногорска и нашим гостям возможность провести время на свежем воздухе, участвуя в увлекательных мероприятиях. Это отличная возможность для семейного отдыха и новых увлечений», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.