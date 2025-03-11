Игры и мастер-классы пройдут в городском парке Солнечногорска на этой неделе

Специалисты городского парка в Солнечногорске опубликовали программу мероприятий на неделю. С 11 по 16 марта всех желающих ждут игровые программы, мастер-классы и многое другое.
Для детей проведут множество увлекательных мероприятий: игровые программы «Весенние игры» и «Кто первый?», занятие по шахматам и творческие мастер-классы. Всей семьей можно присоединиться к зарядке или посетить экскурсию «Знакомство с парком». Кроме того, состоитс традиционный забег ParkRun.
«Мы рады предложить жителям Солнечногорска и нашим гостям возможность провести время на свежем воздухе, участвуя в увлекательных мероприятиях. Это отличная возможность для семейного отдыха и новых увлечений», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Мероприятия в городском парке Солнечногорска проходят благодаря губернаторскому проекту «Весна в парках Подмосковья». Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка, в Telegram-канал и на сайте parki.mosreg.ru.
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