Игры и мастер-классы ко Дню народного единства пройдут в парках Химок

Праздничные мероприятия проведут в шести пространствах Химок. В городских парках развернется развлекательная программа, включающая концерты, выставки, мастер-классы и другие активности.

В 11:00 в сквере Марии Рубцовой начнется концерт «Одна страна на всех». Яркие выступления солистов создадут праздничное настроение и подарят вдохновение гостям. В 12:00 в парке Величко выступят творческие коллективы с патриотической программой «Россия. Родина. Единство».

Посетители парков «Подрезково» и «Дубки» примут участие в патриотической акции «Символы единства». В парке «Экоберег» для юных гостей будет организована игровая программа «В единстве сила», во время которой участники узнают интересные факты об истории страны. Начало мероприятий — в 12:00.

Центральной площадкой празднования станет парк Толстого. Здесь пройдет программа «Успех в единстве поколений», в рамках которой гости смогут познакомиться с культурой и традициями различных народов России. Мероприятия начнутся в 12:00, подробности — в афише.