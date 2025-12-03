Игры и конкурсы пройдут в парках Дмитрова 6 и 7 декабря

Жителей и гостей Дмитровского муниципального округа приглашают на бесплатные культурно-спортивные мероприятия. В парке имени Ивана Лямина в Яхроме и в парке «Сосновый бор» в Дмитрове 6 и 7 декабря гостей ждут спортивные эстафеты и тренировки, подвижные игры, интеллектуальные викторины и многое другое.

В субботу в 10:00 в парке имени Ивана Лямина пройдет разминка, а в 10:30 посетителей приглашают присоединиться к спортивной эстафете. В 15:00 в парке «Сосновый бор» начнется динамичная игра «Зимняя забава. Лазертаг». Всех желающих проверить эрудицию ждут в 15:30 на интеллектуальном квизе «Угадайка».

В воскресенье, 7 декабря, в 15:00 в парке «Сосновый бор» для юных жителей Дмитрова и их родителей подготовили программу «Зимняя забава» с играми, конкурсами и веселыми состязаниями. Также можно будет поучаствовать в новом познавательном квизе «До всего есть дело».

Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение: 0+.

«Приглашаем жителей округа провести эти выходные всей семьей в наших парках. Сотрудники подготовили разнообразную программу, чтобы каждый нашел занятие по душе: от спорта до интеллектуальных игр», — обратился к жителям глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.