Игры, эстафеты и мастер-классы пройдут в парках Дмитровского округа

Парки Дмитровского муниципального округа подготовили для посетителей насыщенную программу мероприятий на предстоящую неделю. Жителей и гостей приглашают принять участие в творческих занятиях, спортивных тренировках, эстафетах и играх.

В парке Ивана Лямина в Яхроме 24 мая в 10:00 проведут спортивную разминку. Гости поучаствуют в эстафетах, играх в волейбол и настольный теннис. Также для посетителей организуют творческие мастер-классы «Страна чудес» и «Сделано в парке».

Всех желающих ждут в парке «Сосновый бор» в Дмитрове с 10:00 до 14:00 и в парке Ивана Лямина с 11:00 до 15:00 на праздничную программу «Мой парк — моя история». Организаторы подготовили занятия по зумбе, игры, квесты и экскурсии. Любители творчества смогут посетить мастер-классы.

Для взрослых и их детей 25 мая с 16:00 начнутся веселые состязания, конкурсы и игры. Собравшиеся станут участниками семейной развлекательной программы «Кладовая игровая». А юных гостей парка приглашают на творческие мастер-классы «Озорной щенок» и «Сделано в парке».

«Наши парки — это места, где сочетаются история, спорт и творчество. Мероприятия в парках дают прекрасную возможность провести время с пользой. Приглашаю всех насладиться весенней атмосферой и зарядиться положительными эмоциями на свежем воздухе», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

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