Игры Единой школьной лиги начались в Лобне

В Лобне стартовали игры Единой школьной лиги, в которых принимают участие более 600 учеников из 11 школ округа. Команды соревнуются в мини-футболе, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах.

В этом сезоне в программу Единой школьной лиги добавлены новые активности: современные танцы и волейбол для родителей.

Игры проводятся на городских спортивных объектах — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» и Дворце спорта «Лобня». На данный момент уже определены полуфиналисты по мини-футболу среди юношей и волейболу среди девушек.

Победители школьного этапа представят город на региональном финале, где поборются за звание лучших в Подмосковье. Участие в таких проектах способствует популяризации здорового образа жизни, развитию спортивной инфраструктуры и укреплению командного духа среди молодежи и жителей города.