Игры для спортсменов с ОВЗ прошли в Реутове

Турнир, посвященный паралимпийским играм, провели в Доме культуры «Мир» в Реутове. Более 50 человек соревновались в настольном теннисе, корнхолле, шаффлборде и джакколо.

Участниками спортивных игр стали представители отделений Всероссийского общества из Реутова и Балашихи, клуба «Риск-М» из Реутова, а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья из колледжа «Энергия». Они соревновались в параолимпийских видах спорта.

«Любые виды реабилитации, особенно спортивные, очень важный фактор в восстановлении людей с инвалидностью. Ведь спорт — это не только здоровье, но и эмоции и хорошее настроение», — сказала руководитель отделения Всероссийского общества инвалидов в Реутове Людмила Борзенкова.

Отметим, что накануне спортсмен из Реутова Юрий Головин победил со счетом 4:3 участника четырех параолимпиад Леонида Шевчика на чемпионате России по теннису на колясках.

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