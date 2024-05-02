Игрушки и книги отправят из Солнечногорска в детские дома Донбасса | 360°

02 мая 2024, 13:08
Игрушки и книги отправят из Солнечногорска в детские дома Донбасса
Акция «Добро в Движении» прошла в солнечногорской гимназии № 6 и Обуховской школы. Ученики и их родители собрали гуманитарную помощь для детских домов новых территорий.
Как рассказали в администрации округа, акция прошла при организации «Движения Первых». Гуманитарный груз передадут детским домам в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Реклама
Воспитанники получат настольные игры, книги, раскраски, карандаши, игрушки и одежду.
«Юные солнечногорцы пожелали всем детям, которые сегодня находятся в непростых условиях, мирного неба над головой. Ребята очень надеются, что их искренняя помощь принесёт хоть немного радости и тепла», — добавили в ведомстве.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Школы
Солнечногорск
Школьники
Реклама
Реклама