Игрушки и книги отправят из Солнечногорска в детские дома Донбасса | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:08 Игрушки и книги отправят из Солнечногорска в детские дома Донбасса Unsplash

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Акция «Добро в Движении» прошла в солнечногорской гимназии № 6 и Обуховской школы. Ученики и их родители собрали гуманитарную помощь для детских домов новых территорий.

Как рассказали в администрации округа, акция прошла при организации «Движения Первых». Гуманитарный груз передадут детским домам в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

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Воспитанники получат настольные игры, книги, раскраски, карандаши, игрушки и одежду.

«Юные солнечногорцы пожелали всем детям, которые сегодня находятся в непростых условиях, мирного неба над головой. Ребята очень надеются, что их искренняя помощь принесёт хоть немного радости и тепла», — добавили в ведомстве.

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