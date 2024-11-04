Игру в темноте провели на «Ночи в музее» в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках провели квест-игру в темноте в рамках акции «Ночь в музее». Посетители познакомились с экспонатами с помощью загадок.

Сотрудники «Артишока» провели мероприятие ко Дню народного единства и рассказали посетителям историю создания произведений и особенности работы выставочного комплекса.

Участники квеста отгадывали головоломки, ребусы и загадки в полной темноте. Им понадобились логика, координация и смекалка, для того чтобы пройти тематическую игру. Победителям вручили подарки и памятные призы.

В Химках подготовили десятки мероприятий ко Дню народного единства: лекции, концерты, мастер-классы и выставки, а также спортивные соревнования.

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