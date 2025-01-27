Игру по финансовой грамотности провели для школьников в Ногинске

Школьников Богородского округа познакомили с тонкостями банковского дела. Для учащихся образовательного центра № 4 провели игру по финансовой грамотности.
Школьники Богородского округа посетили один из городских банков. Для них провели экскурсию и рассказали об основных финансовых операциях.
Затем организовали квест-игру. Ребята узнали, что такое доходы и расходы, семейный бюджет. В командах они отправились на импровизированные станции, где выполняли задания по финансовой грамотности. В итоге класс справился с испытаниями, получил кубок финансово-грамотных граждан и сладкие подарки.
Встреча прошла в рамках проекта «Моя карьера» партии «Единая Россия». Дети познакомились с профессиональными возможностями в банковской сфере.
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