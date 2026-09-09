Игру ко Дню воинской славы России провели в библиотеке в Воскресенске

8 сентября в России отмечают День воинской славы в память о Бородинском сражении. Этой дате посвятили познавательную программу «Война 1812 года», которая прошла в Центральной библиотеке имени Инны Гофф.

Участников интеллектуальной игры поприветствовали депутат окружного совета Жанна Мишина и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Для ребят подготовили интеллектуальные и творческие задания: решение анаграмм и кроссвордов, конкурс капитанов, составление синквейнов и проверку памяти на этапе «партизанская тропа». Команды повторили исторический путь русской армии от Немана до Березины. Особое внимание уделили краеведческому аспекту — изучению малоизвестных подвигов земляков и героев Отечественной войны 1812 года. Участники также проанализировали исторические события через призму русской литературы и батальной живописи.

Игра не просто проверила знания школьников, но и доказала, что память о героях Отечества и их бессмертных подвигах жива и в наше время.