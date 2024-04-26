Игру «Юнармия, вперед!» провели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 23:02 Игру «Юнармия, вперед!» провели в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Порядка тысячи человек приняли участие в VI открытой военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!» в Московской области. Мероприятие приурочено ко Дню Победы.

Соревнования, традиционно проводимые в государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские», в этом году впервые привлекло команду «Патриоты Беларуси». Соревновались за звание победителей 108 команд из 35 городских округов Московской, Брянской и Калужской областей, а также из города Москвы.

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Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, отметила что правительство Подмосковья продолжает поддерживать игру. Она также выразила уверенность, что в следующем году участников станет еще больше.

«Приятно видеть, что игра интересна нашим ребятам, ведь каждый год в ней принимает участие все больше и больше команд», — отметила Екатерина Швелидзе.

Каждая команда состоит из семи человек, включая не менее трех девушек и одного руководителя. Возраст участников — от 12 до 17 лет. Программа игры включает различные мероприятия, такие как смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», марш-бросок, сборка-разборка и снаряжение магазина автомата Калашникова, защита от оружия массового поражения, интеллектуальный этап «Героические страницы Великой Отечественной войны», а также многие другие.

Команда из Белоруссии прибыла в Россию накануне игры и успела посетить ряд исторически значимых мест, включая Красную площадь, Александровский сад и могилу Неизвестного солдата.

«Очень приятно присутствовать на вашем замечательном мероприятии. Вы наши братья россияне, мы очень любим Российскую Федерацию, мы всегда с вами, всегда вместе. Сегодня мы окунулись в такую дружественную атмосферу, где действительно каждый из вас подходил к нам, приветствовал нас, просто говорил добрые слова или фотографировался», — поделилась первый заместитель руководителя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Юлия Артюх.

Победителями игры стала команда «Варяг» из городского округа Подольск.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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