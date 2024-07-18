Игру «Форт Боярд» провели для участников «Активного долголетия»

Фото: Министерство социального развития Московской области

Клуб «Активное долголетие» принял участие в игре «Форт Боярд». К ней присоединились пенсионеры из Лыткарина, Дзержинского, Котельников и Люберец.

Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, участники проекта «Активное долголетие» и центра «Люберецкий» разделились на команды и состязались на силу, смекалку и ловкость. Все смогли решить сложные задачи и преодолеть препятствия. В результате участники получили дипломы.

«Игра „Форт Боярд“ многим известна. Непростые и порой захватывающие испытания и задания, которые не каждый сможет пройти», — поделился самый старший участник проекта  «Активное долголетие» Алексей Изюров.

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