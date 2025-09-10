Игровые зоны отремонтировали в Серпухове

В округе подведены итоги масштабной программы по модернизации детских игровых зон. Администрация сообщила о завершении работ на 17 площадках, расположенных в различных частях муниципалитета.

Преобразились детские игровые зоны по адресам: улица Осенняя, улица Горького, улица Центральная, улица Межевая, улица Ракова, улица Советская, улица Буденного, а также в Протвине, Пролетарском и других населенных пунктах.

Обновление коснулось не только Серпухова, но и близлежащих поселений. Особый акцент был сделан на реализации губернаторской программы, в рамках которой были благоустроены четыре площадки. Современные игровые комплексы, соответствующие стандартам безопасности и комфорта, теперь радуют детей в Большевике, Ивановских двориках, Протвино и Пущино.

«Новые площадки оборудованы современными игровыми элементами, отвечающими всем требованиям безопасности. Особое внимание уделили качеству покрытия, теперь дети могут безопасно играть на мягких резиновых поверхностях, которые защищают от травм при падении», — сообщили в администрации округа.