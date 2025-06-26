Игровые зоны обновили на 15 детских площадках в Истре

Коммунальные службы Истры активно готовят места детского отдыха к летнему сезону. Ежедневно специалисты проверяют площадки и устраняют выявленные недостатки.

С наступлением тепла детские площадки становятся центром притяжения для юных жителей округа. Чтобы обеспечить безопасный отдых, муниципальные службы уделяют особое внимание состоянию игровых зон.

Так, за минувшую неделю специалисты провели работы на 15 площадках в Истре, Дедовске, Глебовском, Новопетровском и деревне Черная.

Рабочие МБУ «ДОДХИБ» выполнили комплексный ремонт: укрепили болтовые соединения, заменили изношенные карабины и элементы цепей качелей, отремонтировали игровые элементы. В Дедовске на улице Гагарина обновили песочницу, в Глебовском краску на конструкциях на улице Микрорайон, а в деревне Черная восстановили ограждение детской площадки на Европейской улице.