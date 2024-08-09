Игровые зоны благоустроят в парках Богородского округа

Фото: Медиасток.рф

В парках Богородского округа проводят работы по благоустройству. Там уже покосили траву, обрезали кустарники и опилили деревья. Вскоре там обновят оборудование на игровых площадках, лавочки и урны.

Во время опиловки деревьев в парках рабочие стараются минимизировать ущерб природе — перерабатывают остатки древесины и используют щепку подсыпки клумб и других элементов ландшафтного дизайна. Большое внимание в рамках программы по благоустройству также уделяется содержанию газонов и кустарников.

В порядок приводят и детские площадки. Там обновляют игровое оборудование и элементы благоустройства, чтобы ребятам и их родителям было комфортно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

«Без срока давности». Заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области

Все не то, чем кажется. Почему у Зеленского нет поводов для хитрых ухмылок

Эксперт ББР Банка рассказал, как не стать жертвой мошенников

Своевременно и необходимо. Какие законы подписал Путин

Фейк: украинские боевики угнали машину скорой в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте