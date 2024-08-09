Игровые зоны благоустроят в парках Богородского округа

В парках Богородского округа проводят работы по благоустройству. Там уже покосили траву, обрезали кустарники и опилили деревья. Вскоре там обновят оборудование на игровых площадках, лавочки и урны.

Во время опиловки деревьев в парках рабочие стараются минимизировать ущерб природе — перерабатывают остатки древесины и используют щепку подсыпки клумб и других элементов ландшафтного дизайна. Большое внимание в рамках программы по благоустройству также уделяется содержанию газонов и кустарников.

В порядок приводят и детские площадки. Там обновляют игровое оборудование и элементы благоустройства, чтобы ребятам и их родителям было комфортно.