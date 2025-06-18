Игровые турниры и мастер-классы пройдут во дворах Серпухова

В Серпухове движение «Здоровое Отечество» дало старт летнему проекту «А у нас во дворе — Здоровое Отечество!». Во дворах города пройдут еженедельные спортивные турниры и мастер-классы.

Проект «А у нас во дворе — Здоровое Отечество!» помогает организовать для жителей активный и полезный досуг. Официальный старт программе дал депутат Совета депутатов, амбассадор движения и чемпион мира по боксу Федор Чудинов.

«Это замечательная инициатива, которая позволяет привлечь детей, подростков и их родителей к активному досугу, укрепить семейные связи и познакомить с новыми интересными играми», — отметил Федор Чудинов.

Горожане будут участвовать в адаптивных играх, которые доступны всем, независимо от возраста и физической подготовки. Они направлены на развитие моторики, подвижности, логики, меткости и других полезных навыков. Форматы турниров также разнообразны: индивидуальные, парные, семейные.

«Мы стремимся создать атмосферу, в которой каждый житель Серпухова, независимо от возраста и физических возможностей, сможет найти для себя что-то интересное и полезное. Проект „А у нас во дворе — Здоровое Отечество!“ — это не просто игры, это возможность укрепить здоровье, развить навыки и, самое главное, провести время вместе с семьей и друзьями», — поделился руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.

По словам активиста движения «Здоровое Отечество» Андрея Кобыленко, проект станет точкой притяжения для жителей Серпухова, для которых важны активный образ жизни и семейные ценности.

Для организации турниров и мастер-классы в вашем дворе, позвоните куратору Андрею Кобыленко по номеру: +7 (916) 406-81-53 или свяжитесь с руководителем патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергеем Ситниковым по телефону: +7 (953) 507-03-71.