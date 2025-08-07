Игровые программы пройдут в парках Богородского округа на этой неделе

На текущей неделе жители Богородского округа смогут насладиться разнообразными мероприятиями на свежем воздухе. Программа включает занятия по искусству, танцам и спортивным активностям, что создает отличные условия для активного отдыха.

В начале недели в Центральном парке состоялись занятия по живописи и классической скульптуре, которые проходили в камерном зале. Далее, во вторник и четверг, на сцене парка прошли тренировки по спортивно-бальному танцу «Танцы Голд», что привлекло любителей танцевального искусства.

В субботу утро начнется с легкоатлетического забега от движения «5 верст», который уже традиционно собирает участников со всего округа.

Парки «Липовая аллея», Глуховский и Центральный предлагают детские мероприятия, включая спортивные, игровые и творческие программы. А уже вечером парки порадуют зрителей показом художественного фильма «Начать сначала».

В воскресенье также пройдут детские мероприятия в парках Центральном, Глуховском и «Роща».