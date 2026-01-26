Игровые программы к юбилею Салтыкова‑Щедрина организовали в парках Серпухова

Парки Серпухова приглашают жителей и гостей города на еженедельную программу мероприятий. С 26 января по 1 февраля гостей ждут шесть регулярных активностей, а 27 января в парке им. О. Степанова пройдет специальная программа, посвященная 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.

Среди регулярных событий — занятия скандинавской ходьбой, развлекательная программа «Танцуй в парке» и творческий мастер-класс «Раскрась зиму».

Кульминацией недели станет тематический день 27 января: с 16:00 начнется интерактивный QR-квест «По следам сказочных героев», затем в 16:20 пройдет викторина по мотивам сказки «Премудрый пискарь», в 16:40 — театральные зарисовки «Поиграем в сказку», а в 17:00 — творческий мастер-класс.

Все мероприятия доступны для посетителей 0+ и подходят для семейного отдыха. Актуальное расписание и новости можно найти на официальных ресурсах МАУК «Парки Серпухова»: в сообществе ВКонтакте ( https://vk.com/parki_serp ), в Telegram-канале ( https://t.me/parkiserpuhov ) и на сайте ( https://паркисерпухова.рф/ ).