Игровые программы для детей пройдут в парке Солнечногорска 10 и 12 января

Специалисты городского парка в Солнечногорске подготовили для жителей афишу мероприятий. С 10 по 12 января дети смогут поучаствовать в игровых программах и мастер-классе, а взрослые — отправиться на пробежку.

На набережной озера Сенеж около резиденции Деда Мороза 10 января в 13:00 и 12 января в 14:30 проведут игровые программы для детей. Здесь же 11 января в 13:00 состоятся «Веселые старты». В самой резиденции главного зимнего волшебника 12 января в 14:00 пройдет мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Кроме того, взрослые взрослые смогут присоединиться к традиционному парковому забегу, который стартует от стадиона «Металлург» 11 января в 9:00.

«Приглашаем всех жителей и гостей Солнечногорска присоединиться к нашим мероприятиям в парке, где каждый найдет занятие по душе. Зимние активности — отличная возможность провести время с друзьями и семьей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья». Культурную программу проводят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».