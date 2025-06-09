Игровые площадки установят в деревнях Зубцово и Боровково Богородского округа

В Богородском округе активно идут работы по установке современных игровых комплексов в деревнях Зубцово и Боровково. Эти площадки станут долгожданным дополнением к инфраструктуре, что позволит детям проводить время на свежем воздухе в безопасных условиях.

Местные жители много лет обращали внимание на необходимость улучшения благоустройства в своих населенных пунктах. В отличие от городских ребят, у детей в деревнях часто нет возможности легко добраться до игровых площадок, что делает новые комплексы особенно актуальными.

Во время предвыборной кампании депутат Богородского округа Дмитрий Гусев получил множество обращений от жителей с просьбами о новых площадках. Совместно с Управлением благоустройства администрации округа было принято решение взять реализацию этого проекта под личный контроль. На днях стартовали работы в обеих деревнях.

Игровой комплекс в Зубцово займет площадь 150 квадратных метров, в то время как в Боровково он будет значительно больше — 450 квадратных метров. Кроме игровых элементов, планируется установка лавочек, урн, освещения и систем видеонаблюдения для повышения безопасности. Завершение работ запланировано до 1 июля, и уже этим летом дети смогут наслаждаться новыми площадками.