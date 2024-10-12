Игровые площадки установили во дворах на трех улицах в Химках

В Химках установили новые детские площадки на улицах Маяковского, Академика Грушина и Союзной. Комплексы рассчитаны на ребят разных возрастных групп.

В Химках продолжается модернизация детских площадок — установили новые игровые зоны. Специалисты заменили информационные стенды, системы наружного освещения, игровые комплексы, скамейки, урны, отремонтировали пешеходные коммуникации и оборудовали видеонаблюдение. График адресов составили по обращениям жителей.

Ранее в Химках завершили благоустройство народных троп на восьми дорожках в Новых и Старых Химках, в поселениях Брехово, Лунево и Юрлово. Там уложили асфальт шириной два метра и установили бордюрный камень. Благодаря этому маршруты до значимых социальных объектов стали комфортнее.

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