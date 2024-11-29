Игровые модули установят во дворе школы в ЖК «Тетрис» в Красногорске

Во дворе образовательного комплекса ЖК «Тетрис» в Красногорске установят 180 игровых модулей. Цель проекта — создать комфортную среду для всестороннего развития детей.

Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, образовательный комплекс возводится в центре жилого квартала «Тетрис» на Почтовой улице в Красногорске.

Он рассчитан на 160 учеников начальной школы и 260 воспитанников детского сада.

Территорию комплекса разделят на зоны для детей разных возрастов. Для школьников начальных классов оборудуют восемь игровых площадок и две спортивные, а в игровой зоне дошкольного отделения создадут 11 площадок для детей разных возрастов, а также две физкультурные и две — для изучения правил дорожного движения.

Ребята смогут участвовать в шахматных турнирах, проходить лабиринты, играть твистер и классики. Также у них появятся беговые велодорожки, турники, шведские стенки, канатные комплексы и многое другое.

«Мы стремимся создать для детей условия для занятий спортом, подвижных игр на свежем воздухе, а также для развития воображения и реализации творческих сценариев», — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Кроме того, на территории школы высадят около двух тысяч деревьев и кустарников.

Начать обучение в образовательном комплексе дети смогут уже в 2025 году.