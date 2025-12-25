Игровые комнаты для детей на длительном лечении открыли в больнице в Лосино-Петровском

В Свердловской поликлинике в Лосино-Петровском открыли сразу две «Добрые комнаты» для детей, которые находятся на длительном лечении. Первых посетителей поздравили глава округа Сергей Джеглав и депутат Государственной Думы Сергей Толмачев.

Открытие специальных комнат — часть благотворительного проекта «Единой России», который создан в 2019 году. Его цель — создать атмосферу, близкую к домашней, и помочь малышам снизить стресс от прохождения лечения.

В комнатах созданы условия, где можно успокоиться и погрузиться в игру на комфортных диванах или уютных пуфах, посмотреть телевизор или позаниматься творчеством.

Талантливые художники создали успокаивающие рисунки с северными мотивами — целую сказку на стенах.

В рамках проекта «Коробка храбрости» здесь доступны наборы для творчества и новые игрушки.

«Первые юные посетители уже оценили новые игровые зоны по достоинству. Будем и дальше развивать этот замечательный проект», — сказал Сергей Джеглав.