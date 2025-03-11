Игровые и творческие программы пройдут в богородских парках

Весной в богородских парках открываются новые возможности для досуга и творчества. Участие в этих мероприятиях не требует платы.

В понедельник и в середине недели в Центральном парке проходят занятия для любителей искусства. В Камерном зале в 17:00 все желающие могут принять участие в мастер-классе по живописи и скульптуре.

Спортивные активности запланированы на вторник и четверг. В это время коллектив «Танцы Голд» предлагает занятия по спортивно-бальному танцу, которые начнутся в 17:00 в павильоне парка.

В пятницу в Центральном и Глуховском парках пройдет обучение северной ходьбе в 11:00 и 13:00. В субботу там состоятся занятия по нейрофитнесу — начало в 11:00 и 13:10.

Каждое воскресенье в парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном проходят игровые и творческие программы для детей, стартующие в 12:00. Кроме того, в 13:10 в «Липовой аллее» планируется тренировка по нейрофитнесу.

Неделя завершится сольным концертом Егора Алехина «Мелодии вдохновения: от ностальгии до любви», который состоится в Арт-гостиной Центрального парка в 16:00.