Игровые и спортивные площадки установят на территории школы № 3 в Чехове

Строительство нового корпуса школы № 3 в Чехове началось весной 2024 года. Сдача объекта запланирована к началу нового учебного года.

Рядом с новой пристройкой, которая рассчитана на 200 мест, рабочие появится спортивное ядро. Здесь разместят площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола, а также беговые дорожки и развивающие тренажёрные комплексы.

На данный момент с использованием специальной техники рабочие делают основания. Они снимают верхний слой грунта, выравнивают землю, засыпают её щебнем и песком, а затем уплотняют. По краям установят бордюры, а твёрдое асфальтобетонное покрытие перекроют мягким резиновым.

Основания для беговых дорожек, а также для зоны проведения тройных прыжков в длину и некоторых площадок уже почти готовы.

Работы на объекте проходят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».