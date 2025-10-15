Игровые и спортивные площадки обустроили в лесопарке в Подольске

Благоустройство лесопарка «Березки» подходит к завершению. На его территории уже появились пешеходные дорожки из плитки, уличное освещение, детские игровые и спортивные зоны, а также обустроили площадку с элементами для занятий с собаками.

Открытие общественного пространства запланировано на начало ноября. Здесь уже установили новые малые архитектурные формы. Появились антивандальные столы для игр в настольный теннис, шахматы. Большое внимание уделили озеленению территории.

«Важно, чтобы в Подольске становилось как можно больше мест, где каждый сможет проводить время на свежем воздухе с комфортом. Ведем благоустройство лесопарка „Березки“ в микрорайоне Высотном. Его площадь составляет почти 9 гектаров», — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Работы проводились в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».