Игровые элементы на детских площадках отремонтируют в Черноголовке

В Черноголовке уделяется большое внимание поддержанию порядка и безопасности на детских игровых площадках. В округе состоялся очередной плановый обход городских территорий, в ходе которого сотрудники администрации провели проверку состояния детских игровых зон.

По итогам обхода было принято решение о проведении ряда ремонтных работ. Заместители главы городского округа Елена Малышева и Артем Михайлов оценили состояние детских игровых зон, расположенных во дворах домов № 6 и 6а, а также № 10 и 10а на Первой улице. В ходе проверки была выявлена необходимость проведения ремонтных работ на некоторых площадках.

Так, на одной из проверенных площадок было обнаружено, что необходимо заменить оплетку цепей и качелей. Кроме того, было принято решение отрегулировать карусель. Особое внимание было уделено горке, на которой планируется провести работы по укреплению боковых элементов.

Все необходимые ремонтные работы в ближайшие дни будут выполнены сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства».