Игровую зону создадут в щелковском парке

В Щелковском парке, на месте старой детской площадки «Сказка», начато создание новой игровой зоны. В округе активно продолжаются работы по обновлению центрального парка, который постепенно преображается и наполняется современными элементами инфраструктуры.

Здесь формируются зоны для отдыха. Первые результаты преобразования уже заметны. Рабочие завершили демонтаж устаревших конструкций и подготовили фундаменты для новых спортивных площадок и зон воркаута. На этих участках уложено резиновое покрытие, установлены тренажеры, турники и другие спортивные элементы. В центральной аллее парка укладывают плитку, а в будущем прогулочном пространстве предусмотрено место для оригинальных качелей с подсветкой.

На велосипедной дорожке уже уложен первый слой асфальта, установлены опоры освещения, проложены кабели, и смонтированы световые комплексы. Пространство перед сценой, где будут проходить массовые мероприятия, также покрыто плиткой и оборудовано лотками для ливневой канализации.

На месте старой площадки «Сказка» создается новая игровая зона, в которой предусмотрены песочница, деревянный настил и современное игровое оборудование. Рабочие уже проложили трубы для канализации и готовят участки под освещение. Специалисты также начали обустройство площадки для выгула домашних животных и подготовили место для автогородка, где дети смогут изучать правила дорожного движения. Реализация данного проекта рассчитана на два года.