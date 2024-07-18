Игровую программу «Незнайка в мире профессий» провели в Воскресенске

Игровая программа «Незнайка в мире профессий» прошла в Воскресенске. Ее подготовили артисты театральной студии «Открытие» Дворца культуры «Юбилейный».

С детьми играли персонажи из «Цветочного города». Ребят знакомили с разными занятиями и специальностями. Каждый гость программы мог порисовать, исполнить кричалки, построить домик и собрать пазл.

На площади перед дворцом культуры «Юбилейный» прошли мастер-классы. Педагог студии эстетического воспитания «Родничок» Екатерина Лазарева обучала детей вырезаит цветы из бумаги и украшать их тыквенными семечками.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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