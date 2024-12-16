Игровой зал в спортивном комплексе в Электроуглях отремонтировали

Спортивный зал в комплексе «Виктория» в Электроуглях обновили за счет местного бюджета. Теперь воспитанникам спортивной школы предоставлены более комфортные условия для занятий футболом, баскетболом, волейболом, боксом и фитнесом.

В ходе ремонта обновили напольное покрытие, установили пластиковые окна и новые батареи, что значительно улучшило условия для занятий спортом. Несмотря на возраст здания, руководство комплекса прилагает все усилия, чтобы поддерживать его в достойном состоянии.

Спортивный комплекс «Виктория» — самый посещаемый в Электроуглях. В спортивных секциях занимаются взрослые и дети.

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов, в рамках рабочей поездки, посетил спортивный комплекс «Виктория», чтобы лично проверить и оценить проделанные работы. Он познакомился с новым руководителем Еленой Изотовой. Она провела экскурсию по спортивному комплексу.

«Видно, что команда искренне радеет за свое дело. Учреждение меняется в лучшую сторону. С нетерпением жду первого турнира по дзюдо, который станет ярким событием в обновленном зале», — рассказал депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Спортивный комплекс «Виктория» предоставляет возможность заниматься в различных спортивных секциях по футболу, баскетболу, волейболу, боксу, и даже фитнесу. Здесь есть возможность развиваться и достигать личных спортивных целей для людей всех возрастов и уровней подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.