Игровой комплекс построят во дворе дома № 6 на Талсинской улице в Щелкове

Глава городского округа Андрей Булгаков проверил благоустройство территории у домов № 6 и № 6а на Талсинской улице. Подрядчик построит современный игровой комплекс взамен старого, который был установлен на сетях.

Глава округа Андрей Булгаков вместе с жителями проверил благоустройство территории. Подрядчик обновил асфальт, тротуары и бордюры, а также установил водоотводный лоток.

«Был запрос на расширение имеющейся детской площадки. Выяснилось, что она установлена на сетях, поэтому сделаем новую — уже в другом месте. В течение недели подрядчики приступят к установке игрового комплекса», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Жители попросили сделать тихую зону с лавочками. Они совместно определили место. Подрядчик уже подготовил все необходимое для установки. Затем здесь поставят освещение, противоскоростные валы и камеры «Безопасного региона».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».