Игровой комплекс на 450 квадратных метров установили в Балашихе

Новую уникальную детскую площадку открыли в Балашихе — игровой комплекс на 450 квадратных метров. Он расположился на Молодежной улице в микрорайоне Заря. На торжественном открытии провели праздничную программу.

Площадка посвящена научной тематике — химии и математике. Внутри есть много скатов и лазов. Сделана она из линейного полиэтилена. Оборудование сертифицировано по евразийскому стандарту безопасности детских игровых площадок.

Здесь также провели освещение, подключили камеры видеонаблюдения, установили информационный стенд, лавочки из переработанных материалов с долгим сроком службы и песочный дворик для детей.

«Надеемся, наш новый проект будет радовать жителей. Сегодня мы открываем многофункциональную площадку. Она очень яркая и содержит много игровых элементов для детей от двух до 14 лет. В этом году откроем еще две уникальные площадки в Балашихе», — сказала исполняющая обязанности начальника благоустройства администрации Балашихи Юлия Левковская.